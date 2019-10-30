СМИ: отряды курдов могут войти в состав Вооруженных сил Сирии

ТАСС, 30 октября. Курдские отряды, входящие в вооруженную коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), могут быть включены в состав правительственных войск. Об этом сообщила в среду газета Al-Akhbar.

По ее информации, в Дамаске настаивают на расформировании СДС, а также ополченцев из "Сил национальной самообороны", полицейских дружин и их последующем включении в состав сирийской армии и силовых структур.

Сирийское правительство намерено также восстановить работу госучреждений в районах, которые ранее находились под контролем СДС. В их состав предложено войти служащим автономной курдской администрации. Порядок в городах и населенных пунктах будет поддерживать сирийская полиция.

Как отмечает издание, курды, которые согласились 27 октября выполнить условия российско-турецкого меморандума о совместных действиях на северо-востоке Сирии и отвели свои отряды от границы с Турцией на 32 км, тем не менее, пока не дали четкого ответа на "дорожную карту" по возвращению провинций Хасеке, Ракка и восточной части Дейр-эз-Зора под юрисдикцию Дамаска.

"Курды все еще не отказались от планов сохранить при поддержке США в своих руках нефтяные колодцы на северо-востоке Сирии, что обеспечивает сейчас их автономное существование", - утверждается в статье.