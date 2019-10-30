Украинский министр заявила о невозможности выплаты пенсий в Донбассе

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Украины в настоящий момент не могут выплачивать пенсии на неподконтрольных им территориях Донбасса. Об этом заявила в среду министр по делам ветеранов и неподконтрольных территорий Украины Оксана Коляда, передает украинское издание "Цензор.нет" (издание запрещено в РФ).

Коляда отметила, выступая на Форуме единства в Мариуполе, что власти Киева не имеет представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты на неподконтрольных территориях и поэтому не могут вести там законную деятельность. При этом украинский министр возложила ответственность за невыплату пенсий на власти Донецкой и Луганской народных республик.

В то же время министр сообщила, что украинские власти работают над упрощением условий перехода линии пересечения с неподконтрольными территориями, чтобы упростить жизнь пожилым людям и инвалидам, которые вынуждены регулярно пересекать ее для получения пенсий и пособий на подконтрольной Киеву территории.

Неделю назад уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что задолженность по выплатам пенсий жителям неподконтрольных территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 млрд гривен ($1,67 млрд по текущему курсу).

Выплаты пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса были остановлены постановлением кабинета министров Украины от 7 ноября 2014 года. В документе отмечалось, что выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль украинской власти. В октябре 2015 года первая палата Высшего административного суда Украины вынесла решение о выплате пенсий, зарплат и соцпособий тем, кто проживает на неподконтрольных территориях (ДНР и ЛНР). В то же время министерство социальной политики Украины тогда заявило, что Киев не будет сотрудничать с ЛНР и ДНР по выплатам пенсий.

В июне 2016 года Киев еще больше ужесточил процедуру получения пенсий для жителей Донбасса. В частности, для оформления выплат, кроме обязательного пересечения линии разграничения каждые два месяца, необходимо предоставить украинской стороне обширный список справок и документов, в том числе - справку переселенца. Ее можно получить только при оформлении новой регистрации по месту пребывания на территории Украины.