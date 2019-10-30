Медведчук заявил, что обмен пленными в Донбассе можно провести за пять дней

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Большой обмен пленными в Донбассе при наличии у Киева политической воли можно провести за 5-7 дней. Такую точку зрения высказал в среду глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Переговорный процесс по обмену удерживаемыми лицами продолжается, - отметил он в беседе с журналистами в кулуарах Верховной рады. - Я разговаривал с представителями, которые участвуют в переговорном процессе как в Донецке и Луганске, так и в Киеве, и я хочу сказать, что есть определенные вопросы, есть определенные проблемы. Но если будет проявлена жесткая воля со стороны действующей власти Украины, то обмен, как я неоднократно говорил, можно провести за 5-7 дней. Большой обмен, когда будут освобождены сотни людей с обеих сторон".

"То есть опять же просто нужна политическая воля, - продолжал Медвдедчук, - и необходимо выполнить все те формальности, которые требует каждая из сторон. Я знаю процесс досконально и могу сказать, что это реально сделать за несколько дней. Только должна быть политическая воля на это".

По итогам состоявшегося во вторник в Минске очередного заседания контактной группы по урегулированию на востоке Украины спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что гуманитарная подгруппа готовит большой обмен пленными в Донбассе.