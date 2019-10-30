Салливан призвал обсуждать с Россией продление ДСНВ и включение в него новых систем

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/.Соединенные Штаты должны без проволочек приступить к обсуждению с Россией условий продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), а также включение в него новых ударных систем. Такое мнение выразил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост американского посла в РФ Джон Салливан. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

"Я бы сказал, что позиция США должна заключаться не в том, чтобы объявлять сегодня о продлении ДСНВ, который истекает 5 февраля 2021 года, а в том, чтобы незамедлительно приступить к взаимодействию с россиянами не только по условиям продления", - сказал претендент на должность посла в Москве.

При этом он уточнил, что имеет в виду разрабатываемые Москвой новые ударные системы, о которых ранее публично объявляли власти России. "Я упомянул о других системах вооружений, пяти системах <...>", - заявил Салливан, который в настоящее время занимает пост первого заместителя госсекретаря США.

"Они (россияне - прим. ТАСС) вкладывают средства в оружейные системы, стратегические системы, которые они рассматривают как не охваченные ДСНВ. Я считаю, что таковые должны быть охвачены в обсуждения, <...> наши будущие обсуждения с россиянами в преддверии того, что в противном случае станет истечением срока действия ДСНВ 5 февраля 2021 года. Речь идет о по меньшей мере пяти системах, о которых нам известно, о которых президент [России Владимир] Путин объявил в той самой видеозаписи, а также о <...> средствах доставки, однако [также] о большом числе <...> ядерных устройств меньшей мощности. Они могут устанавливаться на таких системах и не обязательно будут засчитываться на стратегическом уровне", - отметил американский дипломат.

Известный вопрос

По его словам, Вашингтон уже ставил данный вопрос в диалоге с Москвой. "Я это обсуждал со своим российским коллегой (заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым - прим. ТАСС) в Женеве нынешним летом. Я ясно дал ему понять, что американскому народу и президенту [Трампу] будет все равно, разрушит ли Денвер или Солт-Лейк-Сити межконтинентальная баллистическая ракета, охваченная ДСНВ, или какое-то гибридное вооружение с ядерным боезарядом малой мощности", - подчеркнул Салливан.

"Все эти системы должны учитываться", - убежден дипломат.

При этом он подтвердил, что Россия выполняет ДСНВ. "Их (россиян - прим. ТАСС) стратегия заключается в том, чтобы выполнять ДСНВ, и мы подтверждаем, что они это делают, но одновременно строить другие такие системы и большое число устройств, в отношении которых нет транспарентности. Мы попросили уточнить число [таких] ядерных устройств, но они даже не стали отвечать на этот вопрос", - добавил Салливан.

О сути ДСНВ

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения. Нынешняя администрация США неоднократно сигнализировала о том, что считает продление договора маловероятным. Но однозначно на этот счет она не высказывалась.

Как указывал ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times, "если и этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".