Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Вашингтон и Москва обсуждают восстановление численности персонала посольств

Кандидат на пост посла в Москве Джон Салливан утверждает, что россияне отказали американцам в выдаче виз, чтобы восполнить численность дипперсонала
Здание посольства РФ в Вашингтоне EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Описание
Здание посольства РФ в Вашингтоне
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. США и Россия ведут переговоры о восстановлении численности дипломатического персонала посольств в обеих странах. Об этом сообщил в среду выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост посла в Москве Джон Салливан. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

На эту тему
Случаи массовой высылки иностранных дипломатов из СССР и РФ. Досье

Законодатели спросили претендента на должность главы американской дипмиссии, как он намерен решать проблему с восстановлением численности дипломатического персонала посольств, которая ранее была значительно сокращена. "Мы ведем переговоры с российским правительством, российским МИД по этим вопросам", - отметил Салливан, который в настоящее время занимает пост первого заместителя госсекретаря США.

Он признал, что сокращение численности дипкорпуса было связано с "разногласиями, которые выходят за рамки первоначального выдворения" Вашингтоном 60 российских дипломатов в 2018 году и зеркальных ответных мер Москвы. "Они (россияне - прим. ТАСС) отказали нам в выдаче виз, чтобы восполнить [численность дипперсонала]", - утверждал замгоссекретаря.

Теги
СШАРоссияСалливан, Джон
Реклама на ТАСС
Салливан призвал обсуждать с Россией продление ДСНВ и включение в него новых систем
Кандидат на пост посла США в Москве уточнил, что говорит о новых ударных системах, которые ранее публично упоминали российские власти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС