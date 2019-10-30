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Brexit

Reuters: приоритетом Джонсона в случае победы на выборах станет быстрая реализация Brexit

В кабмине Британии завили, что каждый кандидат от Консервативной партии подпишется под тем, чтобы провести сделку как можно быстрее

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Основным приоритетом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в случае победы возглавляемой им Консервативной партии на досрочных выборах в декабре станет одобрение парламентом сделки с ЕС по Brexit. Об этом сообщил в среду представитель главы правительства, слова которого приводит агентство Reuters.

"Первоочередным приоритетом правительства консерваторов сразу после выборов стало бы одобрение [законодательным органом] соглашения премьер-министра, каждый кандидат от Консервативной партии подпишется под тем, чтобы провести сделку как можно быстрее", - сказал он.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. В понедельник глава Евросовета Дональд Туск объявил о том, что Брюссель готов предоставить Лондону уже третью по счету отсрочку - до 31 января 2020 года. Джонсон согласился на это предложение и добился от парламента разрешения провести 12 декабря досрочные выборы.

Теги
ВеликобританияТуск, ДональдBrexitДжонсон, БорисМэй, Тереза
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