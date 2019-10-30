Радикалы заявили, что будут контролировать ситуацию в районе разведения сил в Донбассе

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Участники сформированного украинскими радикалами полка "Азов" намерены держать под контролем ситуацию в районе разведения сил в Донбассе. Об этом в среду на брифинге заявил боевик "Азова" и глава киевского центра запрещенного в РФ "Национального корпуса" Сергей Тамарин, сообщило украинское агентство УНИАН.

"Добровольцы и ветераны силовой операции намерены создать мобильные группы для объективной фиксации нарушений со стороны ополченцев на участках разведения сил в Донбассе", - заявил он и подчеркнул, что националисты не доверяют официальной информации на этот счет от штаба силовой операции и ОБСЕ.

Тамарин также сообщил, что радикалы планируют увеличить в районе Золотого число участников движения "Нет капитуляции", которое выступает против разведения сил. В настоящее время, по словам Тамарина, на блокпосту Золотое находится около полусотни бывших военных.

В конце сентября на очередной встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны конфликта договорилось 7 октября начать отвод в районах Золотого и Петровского. Но накануне назначенной даты в район Золотого прорвались украинские радикалы из полка "Азов", требуя "не допустить капитуляции". Разведение войск было сорвано. 26-27 сентября президент Украины Владимир Зеленский отправился в Золотое для переговоров с радикалами. Президент попробовал убедить их в необходимости отвода войск и потребовал убрать все незаконно ввезенное оружие.

Однако в ответ радикалы пригрозили увеличить число своих сторонников в районе предполагаемого разведения сил до нескольких тысяч и фактически опровергли сообщение полиции о вывозе незаконного оружия из района. Представитель партии "Национальный корпус" Денис Янтарь заявил, что боевики в любой момент готовы вернуться с оружием на позиции в Золотом.

29 октября Киев внезапно объявил о возобновлении процесса разведения сил в Золотом. ОБСЕ подтвердил начало отвода войск обеими сторонами. В район Золотого были стянуты несколько подразделений украинского полицейского спецназа. В среду, 30 октября, командование так называемой операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе ужесточило правила нахождения в зоне конфликта и расширило полномочия силовиков. Участники силовой операции получили право входить в жилые и иные помещения, проводить личный досмотр граждан, требовать у них документы для проверки, а в крайних случаях применять оружие. Лицам, которые не задействованы в операции, ограничен въезд и выезд из зоны ее проведения, а также право хранить и перемещать оружие и боеприпасы.

Тем не менее, по данным СМИ, радикалы пока не покинули окрестности Золотого, группы националистов стоят поблизости от блокпостов. Вечером 29 октября националисты провели в Киеве акцию протеста против разведения войск.