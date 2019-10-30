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Салливан: эксперты правительства США против выхода из Договора по открытому небу

Первый заместитель госсекретаря США в то же время не уточнил, к какому решению относительно договора склоняется американское правительство

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Специалисты администрации США выступают против возможного выхода Вашингтона из Договора по открытому небу. Об этом сообщил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост американского посла в России Джон Салливан. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

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"Насколько я знаю, США не выходили из Договора по открытому небу", - заявил Салливан. В настоящее время он занимает пост первого заместителя госсекретаря США.

"Я консультировался [по этому вопросу] с нашим постоянными представителями при НАТО и ОБСЕ, услышал их взгляды и довел их до сведения [руководства США]. Их взгляды заключаются в том, что нам надо продолжать быть членами договора", - отметил дипломат. Он не стал уточнять, к какому решению относительно договора склоняется правительство США.

О том, что американская администрация изучает такой вариант действий, заявил 7 октября председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиот Энгел (демократ, от штата Нью-Йорк). Правительство США не отрицало достоверность данных, изложенных сначала Энгелом, а затем и рядом других видных американских законодателей.

Теги
СШАСалливан, Джон
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