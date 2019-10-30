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Акции протеста в Ираке

В Багдаде объявлено об аресте членов преступных группировок, стрелявших по протестующим

Как заявил начальник Объединенного оперативного штаба иракской армии, сотрудники силовых структур не стреляли в людей

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Члены преступных группировок, стрелявших по демонстрантам, арестованы в Ираке. Об этом сообщил в среду Объединенный оперативный штаб армии, передает телеканал Al Sumaria.

"В нескольких районах Багдада задержаны участники преступных групп, которые подозреваются в нападениях на протестующих, - сообщил начальник штаба генерал-лейтенант Кейс аль-Мухаммадави, отметив, что сотрудники силовых структур не стреляли в людей.

"С минувшей пятницы ни единой пули не было выпущено нами в сторону демонстрантов", - подчеркнул он.

Одновременно с этим начальник штаба призвал жителей столицы соблюдать действующий с полуночи до шести утра (совпадает с московским) комендантский час. "Ограничения были введены в интересах демонстрантов в целях их защиты от преступных и террористических организаций", - указал он.

1 октября в ряде регионов Ирака начались антиправительственные выступления. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Однако мирные митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. В начале текущего месяца, по официальным данным властей, в акциях протеста погибли 157 человек - 149 гражданских лиц и восемь сотрудников сил безопасности, а пострадали почти 3,5 тыс.

После непродолжительного затишья на прошлой неделе демонстрации и беспорядки возобновились как в столице, так и в ряде провинций в центральной и южной частях страны. Участники акций протестуют против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. В связи с происходящим в понедельник в Багдаде вплоть до дальнейшего уведомления был введен комендантский час, который действует с полуночи до шести часов утра (совпадает с московским). В новой волне протестов уже убиты более 80 человек.

Теги
ИракАкции протеста в Ираке
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