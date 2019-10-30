Объявленный в Болгарии персоной нон грата дипломат из России покинул страну

СОФИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Российский дипломат, объявленный 29 октября руководством Болгарии персоной нон грата, покинул в среду территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба болгарского внешнеполитического ведомства.

"Российский дипломат, который должен был покинуть территорию Болгарии в течение 24 часов, вылетел вместе со своей семьей прямым рейсом в Москву", - говорится в сообщении.

При этом МИД сообщил, что из-за отрицательного заключения одного из ведомств, с которым согласуется выдача виз для дипломатов, отказано в получении визы российскому гражданину, который должен был занять пост атташе по вопросам обороны в посольстве России в Софии. Российская сторона получила соответствующее официальное уведомление.

28 октября прокуратура Болгарии сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении российского дипломата по подозрению в шпионаже, а затем - о его приостановке в силу дипломатического иммунитета подозреваемого. Ранее, 25 октября, в МИД Болгарии состоялась встреча по поводу российского дипломата, болгарская сторона высказала на ней пожелание, чтобы подозреваемый в шпионаже сотрудник посольства РФ был отозван 28 октября. В тот же день МИД Болгарии сообщил, что лицо уже покинуло территорию страны. Однако 29 октября в болгарском внешнеполитическом ведомстве сообщили ТАСС, что накануне вечером получили уведомление от посольства России в том, что дипломат остался. После этого российский посол был приглашен в МИД, где ему была вручена нота, в которой установлен 24-часовой срок на то, чтобы сотрудник посольства РФ все-таки покинул Болгарию.