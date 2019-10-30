Салливан заявил, что США пока не удается убедить Турцию отказаться от С-400

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Американская администрация пока не может убедить турецкие власти отказаться от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на все усилия Вашингтона в данной области. Это признал выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность американского посла в Москве Джон Салливан. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

"Мы еще не достигли этой точки, не убедили турок как союзников по НАТО в необходимости ликвидировать уже нанесенный ими ущерб посредством отказа от этих систем до того, как те достигнут полной боевой готовности и начнут "красить" летательные аппараты [то есть использоваться для обнаружения целей]", - заявил Салливан. В настоящее время он занимает пост первого заместителя госсекретаря США.

Из его высказываний фактически следовало, что исполнительная ветвь власти США до сих пор не решила, будет ли она использовать механизм санкций в отношении Турции, и если да, то каких именно, за покупку ЗРС С-400. В данном случае применение рестрикций предусмотрено принятым в США в 2017 году законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Этот нормативно-правовой акт предполагает, в частности, введение правительством США ограничительных мер против тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники.

"Рассматриваемый вопрос - санкции CAATSA, а также является ли это [покупка Анкарой у Москвы С-400] существенной сделкой. Мне сложно ее характеризовать как несущественную с учетом того, что мы [ранее] ввели санкции в отношении Китая за приобретение систем С-400 и самолетов [у России]", - сказал дипломат.

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. Пентагон 17 июля официально объявил о запуске процесса исключения Турции из программы производства американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Министерство обороны США пояснило, что данный шаг не является частью санкций. Последние могут быть введены в дополнение к решению по F-35. Тем не менее, 28 августа министр обороны США Марк Эспер допустил, что Вашингтон рассмотрит возможность возвращения Анкары в программу создания F-35, если Турция избавится от С-400.

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