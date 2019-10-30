Разведка США не считает, что ИГ и "Аль-Каида" создадут альянс после ликвидации аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Террористические группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ) вряд ли создадут стратегический альянс после ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил и.о. главы Центра по борьбе с терроризмом США Национальной разведки США Рассел Треверс, выступая на слушаниях в комитете внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.

Важная веха в борьбе с ИГ. Как мировое сообщество отреагировало на ликвидацию аль-Багдади

"Исламское государство" и "Аль-Каида" сотрудничают в ряде мест - Западной Африке, Йемене, где они кооперируются "на земле", - сказал он. - Я думаю, что мы вряд ли увидим стратегический альянс между ними. "Аль-Каида" считает халифат ошибкой, а [ликвидированный по данным США главарь ИГ] Абу Бакр аль-Багдади считался халифом..."

"Не думаю, что мы увидим стратегический альянс", - добавил представитель Нацразведки.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими спецназовцами аль-Багдади. Глава Белого дома выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении этой операции. По его словам, РФ открыла для США воздушное пространство над определенными районами Сирии.

При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.