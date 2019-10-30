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Кризис в Сирии

Гражданское общество Сирии высоко оценило первое заседание Конституционного комитета

Член делегации гражданского общества Сирии Мейс Крейди выразила желание, чтобы комитет добился успеха

ЖЕНЕВА, 30 октября. /ТАСС/. Первое заседание Конституционного комитета Сирии прошло очень хорошо. Об этом в среду в разговоре с корр. ТАСС заявила генеральный секретарь сирийского оппозиционного Демократического фронта, член делегации гражданского общества Сирии Мейс Крейди.

"Сегодня было хорошее заседание. Я думаю, что это отличное начало работы, - подчеркнула Крейди. - Мы очень хотим, чтобы комитет добился успеха! Мы всегда готовы сделать все возможное для этого успеха, потому что мы хотим завершить войну и начать нашу жизнь заново".

Теги
СирияКризис в Сирии
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