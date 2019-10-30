СМИ: воинский контингент ОАЭ выведен из йеменского Адена

ТАСС, 30 октября. Военнослужащие Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) покинули йеменский Аден, передав контроль над городом ВС Саудовской Аравии и Йемена. Об этом сообщило в среду эмиратское информационное агентство WAM.

По его данным, эмиратские войска, которые были дислоцированы в провинции Аден и одноименном портовом городе, вернулись в ОАЭ "после успешного завершения миссии по освобождению и стабилизации Адена и передачи контроля саудовским и йеменским силам".

7 августа во временной столице Йемена Адене, куда несколько лет назад из захваченной мятежниками-хуситами Саны перебралось руководство страны, начались вооруженные столкновения между проправительственными силами и сторонниками Южного переходного совета (ЮПС), в финансовой и военной поддержке которого власти обвиняли ОАЭ. Сепаратистам, требовавшим отстранить президента Йемена Абд Раббо Мансура Хади, удалось взять под контроль госучреждения, армейские базы и президентский дворец. Через несколько дней после саудовского вмешательства южане формально согласились оставить занятые позиции и пойти на переговоры с властями.

В середине октября поступала информация, что саудовским посредникам во время непрямых переговоров враждующих сторон с начала осени удалось добиться определенного прогресса. Согласно сделке, как передавали СМИ, ЮПС может получить ряд министерских портфелей в обмен на передачу командования своими военизированными отрядами легитимным властям. Сообщалось, что подписание соглашения должно было пройти в Эр-Рияде, однако официальный представитель кабмина Раджех Бади опроверг эту информацию.

В рамках усилий по прекращению обстроившегося противостояния ОАЭ еще в начале текущего месяца начали отвод своих войск из Адена, постепенно передавая контроль саудовцам, которые наращивают контингент в этом портовом городе.