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Салливан заявил, что контакты с Россией как никогда важны для национальных интересов США

Кандидат на должность посла США в Москве намерен "напрямую доносить до россиян свою американскую точку зрения"

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Принципиальные американо-российские контакты как никогда важны для национальных интересов Соединенных Штатов. Об этом заявил в среду кандидат на должность посла США в Москве Джон Салливан, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

"Необходимость принципиального взаимодействия с Россией как никогда важна для наших национальных интересов. Статус России как ядерной сверхдержавы и постоянного члена Совета Безопасности ООН обязывает нас взаимодействовать по целому ряду вопросов, связанных с глобальной стабильностью и безопасностью", - отметил занимающий в данный момент пост первого заместителя госсекретаря Салливан на слушаниях, на которых рассматривалась его кандидатура.

"В случае утверждения [моей кандидатуры на пост посла] я намерен взаимодействовать с россиянами с целью отдавать должное российской культуре, чтить историю России, а также прислушиваться к их взглядам на вопросы, которые объединяют и разделяют нас, а также напрямую доносить до них свою американскую точку зрения", - отметил Салливан, добавив, что будет содействовать контактам между россиянами и американцами с целью "способствовать улучшению пониманию [действий] Соединенных Штатов среди россиян".

Первый замгоссекретаря также добавил, что на посту главы дипмиссии собирается проводить встречи с представителями "гражданского общества, в том числе религиозными лидерами и правозащитниками" в России.

Теги
СШАРоссияСалливан, Джон
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