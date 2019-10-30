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Министр юстиции Израиля подписал ордер на экстрадицию россиянина Буркова в США

Решение было принято после многих углубленных обсуждений с разными сторонами, пишет газета The Jerusalem Post. Защита россиянина намерена по этому поводу обратиться в Высший суд справедливости Израиля
Министр юстиции Израиля Амир Охана EPA-EFE/ABIR SULTAN
Описание
Министр юстиции Израиля Амир Охана
© EPA-EFE/ABIR SULTAN

ТАСС, 30 октября. Министр юстиции Израиля Амир Охана подписал в среду ордер на выдачу гражданина РФ Алексея Буркова в США. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

"Решение было принято после многих углубленных обсуждений с разными сторонами за последние недели, учитывая политические и юридические факторы", - приводит газета слова официального представителя министерства юстиции.

Позднее адвокат россиянина Михаил Ирони сообщил ТАСС, что защита намерена опротестовать решение об экстрадиции в Высшем суде справедливости Израиля.

Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях.

Вопрос об экстрадиции Буркова рассматривался Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме. Российские дипломаты в Израиле ходатайствовали о выдаче Буркова в РФ.

В новость были внесены изменения (21:18 мск) - добавлены подробности.

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