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Салливан считает, что Россия видит в США "заклятого врага"

По словам кандидата на пост американского посла в РФ, речь идет о "конкретной деятельности", которую санкционирует руководство страны
Кандидат пост посла США в РФ Джон Салливан AP Photo/J. Scott Applewhite
Описание
Кандидат пост посла США в РФ Джон Салливан
© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Россия рассматривает США как своего "заклятого врага" и сама при этом "становится противником" Америки. С таким утверждением выступил в среду выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост американского посла в РФ Джон Салливан.

"Это непрекращающаяся кампания российского правительства, мы думаем о ней через призму выборов [в США], в действительности они стремятся подорвать США - нашу демократию и то, чем мы являемся, чтобы нас разделить. Мы смотрим на это с точки зрения выборов, они рассматривают это как непрекращающуюся гибридную кампанию против США. Они считают нас заклятым врагом <...>, к сожалению, они сами становятся нашим противником, мы применяем санкции, мы применяем визовые ограничения, экономические рестрикции", - заявил Салливан, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

Как утверждает Салливан, речь идет не просто об "аморфной злонамеренной деятельности" со стороны РФ, а "конкретной деятельности, которой руководит, которую санкционирует высокое руководство российского правительства, которая осуществляется негосударственными действующими лицами, контролируемыми российским правительством".

По словам Салливана, Вашингтон при этом использует различные инструменты для защиты себя и своих союзников, а также обращается к "России, российскому правительству, президенту [России Владимиру] Путину с сообщением, что если они хотят более стабильных отношений с США, о чем они заявляют, <...> они должны прекратить это".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года в качестве спецпрокурора бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдМюллер, РобертСалливан, Джон
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