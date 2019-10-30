Молдавия и Приднестровье обсуждают упразднение контроля на границе

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Молдавия и непризнанное Приднестровье обсуждают упразднение контроля на границе, который в большей степени осуществляется приднестровской стороной. Об этом президент республики Игорь Додон сообщил в среду в интервью телеканалу Moldova 1, комментируя итоги встречи с лидером Тирасполя Вадимом Красносельским во вторник.

"Мы выступаем за ликвидацию этих постов, чтобы люди передвигались свободно, без проверки паспортов. <…> Первый шаг был сделан: от города Бендеры (Приднестровье) до микрорайона Северный через [село] Варницу (Молдавия) будет построена троллейбусная линия. Все, кто будут пользоваться этим маршрутом, не будут проходить паспортный контроль", - сказал Додон.

По его словам, теперь стороны обсуждают упразднение паспортного контроля на мосту через Днестр между городами Резина (Молдавия) и Рыбница (Приднестровье). "Я предложил здесь такой же подход, приднестровская сторона продемонстрировала открытость", - уточнил он.

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта, молдавские власти утратили контроль над левобережными районами. Мир в регионе поддерживают миротворческие силы РФ.