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Премьер Венгрии "очень ждет" встречи с президентом Украины

Как заявил Виктор Орбан, он не может составить мнение о человеке до личного знакомства с ним

БУДАПЕШТ, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хотел бы познакомиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в среду на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров c президентом России Владимиром Путиным.

"У нас [в Венгрии] такой обычай: пока мы лично не знаем, мы не выражаем свое мнение о человеке. Я очень жду встречи и знакомства с новым президентом Украины", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста по поводу мнения лидеров о политике и компетентности Зеленского как президента украинского государства.

В среду состоялась пресс-конференция по итогам двусторонней встречи Путина и Орбана. Переговоры прошли в Кармелитском подворье, которое с недавних пор стало новой резиденцией главы венгерского правительства. Был подписан ряд двусторонних документов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичОрбан, ВикторЗеленский, Владимир Александрович
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