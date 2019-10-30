Оппозиционный кандидат отказался признавать проверку подсчета голосов на выборах в Боливии

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 октября. /ТАСС/. Оппозиционный кандидат в президенты Боливии и экс-глава государства Карлос Меса в среду заявил, что не признает итоги проверки подсчета отданных на выборах голосов, которую проведет Организация американских государств (ОАГ).

"Мы не соглашаемся с проверкой на условиях, которые были установлены в одностороннем порядке", - сказал он в обращении, запись которого опубликована в Twitter.

По словам Месы, ОАГ и президент Эво Моралес договорились о проверке "без учета мнения страны и требований" оппозиции. Как считает экс-глава государства, результаты официального подсчета, который осуществил Высший избирательный суд (ВИС) Боливии, должны быть отменены.

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии 20 октября, первые предварительные результаты были обнародованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их публикации Меса заявил, что итоги голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.

22 октября Высший избирательный суд после перерыва опубликовал новые данные, согласно которым Моралес набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. После оглашения этих результатов в стране вспыхнули протесты. Моралес объявил в Боливии режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот. Меса заявил, что не признает победу своего соперника в первом туре.