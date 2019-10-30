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Полиция применила слезоточивый газ и водометы против участников демонстраций в Кейптауне

Беспорядки начались после того, как полиция прибыла к импровизированному лагерю мигрантов с намерением его ликвидировать

ПРЕТОРИЯ, 30 октября. /ТАСС/. Масштабные столкновения нелегальных мигрантов из стран Африки с полицией ЮАР произошли в среду в Кейптауне, стражи порядка были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ против участников выступлений, задержаны более 100 человек. Об этом сообщил южноафриканский телеканал eNCA.

Беспорядки начались после того, как полиция прибыла к импровизированному лагерю мигрантов перед региональным представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) с постановлением суда о ликвидации этого городка. В ответ в полицейских полетели бутылки, камни и палки. Противостояние быстро переросло в драки африканских мигрантов с представителями службы порядка на улицах второго по величине города ЮАР.

Полиция применила слезоточивый газ и другие спецсредства для того, чтобы взять ситуацию под контроль. В результате лагерь был ликвидирован, а наиболее активные нарушители закона из числа мигрантов задержаны.

До 300 нелегальных мигрантов уже несколько месяцев жили в импровизированном лагере перед зданием УВКБ. Они требовали перевода в страны Европы, а также США и Австралию, утверждая, что бежали из различных государств Африки из-за угроз насилия. При этом беженцы не хотели оставаться в ЮАР под предлогом существующей, по их словам, атмосферы ксенофобии в южноафриканском обществе.

Аналогичные лагеря мигрантов существуют и в ряде других городов ЮАР, включая Преторию.

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ЮАР
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