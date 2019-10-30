Жертвами беспорядков в Ираке за неделю стали 100 человек

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Жертвами беспорядков в Ираке за минувшую неделю стали 100 человек, 5,5 тыс. пострадали. Такие данные обнародовала в среду Высшая комиссия по правам человека, передает иракский информационный портал Baghdad al-Youm. Только в среду в столице в столкновениях были убиты двое, ранены 175 человек.

"В результате столкновений между силами безопасности и демонстрантами, а также беспорядков у штаб-квартир различных партий, когда в ход пускались чрезмерная сила, слезоточивый газ, дубинки и камни, погибли 100 человек и ранены 5,5 тыс. человек, - говорится в обнародованном заявлении комиссии. - Были арестованы 399 человек, освобождены 343 из ранее задержанных, нанесен ущерб 98 государственным и частным объектам".

По данным комиссии, в последние два дня в Багдаде и провинциях "отмечается рост числа демонстрантов, к которым присоединились профсоюзы, студенчество, сотрудники госучреждений, а также различных ассоциаций". "Взаимодействие протестующих с силовыми структурами способствовало тому, что после нескольких дней насилия акции протеста носили преимущественно мирный характер", - отметили в правительственной комиссии.

Ранее в среду Объединенный оперативный штаб армии объявил об аресте членов преступных группировок, стрелявших по демонстрантам. "В нескольких районах Багдада задержаны участники преступных групп, которые подозреваются в нападениях на протестующих, - сообщил начальник штаба генерал-лейтенант Кейс аль-Мухаммадави, отметив, что сотрудники силовых структур не стреляли в людей. "С минувшей пятницы ни единой пули не было выпущено нами в сторону демонстрантов", - подчеркнул он.

1 октября в ряде регионов Ирака начались антиправительственные выступления против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в госорганах. Люди в Багдаде, а также южных и северных провинциях требовали отставки правительства. Однако мирные митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. После непродолжительного затишья на прошлой неделе демонстрации и беспорядки возобновились как в столице, так и в ряде провинций в центральной и южной частях страны. За месяц в Ираке жертвами насилия стали в общей сложности около 260 человек, число пострадавших приближается к 10 тыс. человек.