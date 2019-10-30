Додон: социалисты Молдавии не поддержат выдвинутый Демпартией вотум недоверия кабмину

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) не поддержит выдвинутый Демократической партией вотум недоверия правительству Майи Санду, несмотря на критику кабинета. Об этом в интервью телеканалу Moldova 1 в среду заявил президент республики Игорь Додон, который выступает неформальным лидером ПСРМ.

"Социалисты и президент не поддержат этот вотум недоверия", - сказал Додон, не исключив, что после выборов в местные органы власти 3 ноября ПСРМ может выйти из коалиции с проевропейскими партиями, которые формировали правительство. "После выборов будут очень сложные дискуссии. Могу вас заверить, что с определенными персонами мы больше не сядем за стол переговоров", - сказал Додон.

Он дал понять, что отношения в коалиции испортились после жесткой критики ПСРМ и ее лидеров со стороны председателя "Платформы "Достоинство и правда" (ПДП) Андрея Нэстасе. Президент сообщил также, что не доволен работой правительства Санду, а также игнорированием коллегами по коалиции инициатив ПСРМ. Президент проинформировал, что на следующей неделе социалисты соберут Республиканский совет, на котором подведут итоги выборов в местные органы власти и обсудят свои дальнейшие шаги.

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство, куда вошла ПСРМ, а также ПДП и Партия действия и солидарности Санду. Они объединились с целью отстранения Демпартии, которую обвинили в узурпации власти и коррупции. Однако после достижения этой цели ПСРМ, которая выступает за восстановление отношений с Россей, все сложнее находить общий язык с двумя проевропейскими партиями.