Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Додон: социалисты Молдавии не поддержат выдвинутый Демпартией вотум недоверия кабмину

Лидер Молдавии не исключил, что после выборов в местные органы власти 3 ноября Партия социалистов может выйти из коалиции с проевропейскими партиями, которые формировали правительство

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) не поддержит выдвинутый Демократической партией вотум недоверия правительству Майи Санду, несмотря на критику кабинета. Об этом в интервью телеканалу Moldova 1 в среду заявил президент республики Игорь Додон, который выступает неформальным лидером ПСРМ.

"Социалисты и президент не поддержат этот вотум недоверия", - сказал Додон, не исключив, что после выборов в местные органы власти 3 ноября ПСРМ может выйти из коалиции с проевропейскими партиями, которые формировали правительство. "После выборов будут очень сложные дискуссии. Могу вас заверить, что с определенными персонами мы больше не сядем за стол переговоров", - сказал Додон.

Он дал понять, что отношения в коалиции испортились после жесткой критики ПСРМ и ее лидеров со стороны председателя "Платформы "Достоинство и правда" (ПДП) Андрея Нэстасе. Президент сообщил также, что не доволен работой правительства Санду, а также игнорированием коллегами по коалиции инициатив ПСРМ. Президент проинформировал, что на следующей неделе социалисты соберут Республиканский совет, на котором подведут итоги выборов в местные органы власти и обсудят свои дальнейшие шаги.

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство, куда вошла ПСРМ, а также ПДП и Партия действия и солидарности Санду. Они объединились с целью отстранения Демпартии, которую обвинили в узурпации власти и коррупции. Однако после достижения этой цели ПСРМ, которая выступает за восстановление отношений с Россей, все сложнее находить общий язык с двумя проевропейскими партиями.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьСанду, Майя
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Politico: демократы в Конгрессе США вызвали на слушания по импичменту Трампа Болтона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС