CNN: временный поверенный в делах США на Украине готов публично выступить в Конгрессе

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор может стать первым, кто выступит на публичных слушаниях в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Так, по ее данным, демократы из профильных комитетов Палаты представителей, ведущие расследование, к настоящему моменту не направляли Тейлору соответствующий запрос. Однако, по информации источника телекомпании, они считают, что кандидатура временного поверенного в делах США на Украине идеально подошла бы для перевода слушаний в публичную стадию. Телекомпания подчеркивает, что сам Тейлор также не возражает против того, чтобы первым выступить на публичных слушаниях в Конгрессе.

Ранее Тейлор на закрытых слушаниях заявил о том, что Трамп в обмен на предоставление Украине военной помощи требовал от ее лидера Владимира Зеленского публичных заверений в том, что Киев проведет расследование в отношении сына бывшего вице-президента Соединенных Штатов Хантера Байдена. Тейлор отметил, что все в отношениях двух стран, включая помощь в сфере безопасности, зависело на тот момент от согласия украинской стороны выступить с подобными публичными заявлениями. Дипломат охарактеризовал попытку такого давления на Киев как странную.

В США ранее разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, ссылаясь на свидетельства осведомителя, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, являющегося сыном бывшего вице-президента, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании переизбраться на второй срок.