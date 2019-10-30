Салливан: просьбы к другим странам расследовать шаги оппонентов противоречат ценностям США

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Обращения президента США с просьбами расследовать те или иные действия своих политических оппонентов, обращенные другим государствам, противоречат американским ценностям. Такое мнение выразил в среду выдвинутый главой вашингтонской администрации Дональдом Трампом на пост американского посла в России Джон Салливан. Он выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

"Запрашивание расследований [действий] внутриполитических оппонентов, на мой взгляд, не соответствует нашим ценностям", - заявил Салливан, отвечая на вопросы сенатора Роберта Менендеса (демократ, от штата Нью-Джерси), касавшиеся действий Трампа в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Демократическая партия США считает, что республиканец Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. В этой беседе Трампа и Зеленского обсуждался вопрос о расследовании властями Украины шагов сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, представляющего Демократическую партию. Последний является в настоящее время наиболее вероятным соперником Трампа на выборах ноября 2020 года.

Кроме того, Салливан отметил, что, с его точки зрения, отправленная Трампом в отставку с поста посла США на Украине Мари Йованович не совершала никаких ошибок. "Президент потерял к ней доверие", - сказал Салливан, уточнив, что эту информацию ему передал госсекретарь США Майкл Помпео. Салливан указал, что, на его взгляд, это было достаточным основанием для увольнения Йованович. При этом Салливан утвердительно ответил на вопросы о том, полагает ли он, что Йованович стала жертвой "скоординированной кампании", направленной против нее, и что она не допустила в своей работе никаких ошибок.