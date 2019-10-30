Пентагон: спецназ США уничтожил в ходе рейда против аль-Багдади шесть членов ИГ

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Шесть боевиков, включая четырех женщин, были уничтожены в ходе рейда против главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом заявил в среду глава Центрального командования (СЕНТКОМ) американских Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, выступая на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Были приняты все необходимые меры [во время операции], чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также защитить детей, которые, по нашим оценкам, находились на объекте. Пять членов ИГ на территории объекта представляли опасность для сил спецназа, они не реагировали на команды на арабском сложить оружие. Они были убиты, среди них были четыре женщины и один мужчина", - отметил генерал-лейтенант, добавив, что аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми, а не тремя, как ранее сообщалось.

"Всего шесть членов ИГ погибли на объекте: четыре женщины и двое мужчин, включая аль-Багдади", - указал Маккензи.

Глава СЕНТКОМ также добавил, что Пентагон опубликовал ряд рассекреченных снимков и видеозапись с операции. Он уточнил, что погибшим вместе с аль-Багдади детям, вероятно, было "до 12 лет". Маккензи предположил, что главарь группировки, возможно, отстреливался из тоннеля перед тем, как привел в действие бомбу. Генерал-лейтенант также заявил, что проведенный анализ ДНК показал, что "вне всякого сомнения" в ходе рейда был уничтожен аль-Багдади.

В ведомстве также сообщили, что спецназ США вывез значительный объем документов и электронных устройств с места уничтожения главаря ИГ. "Они также взяли все документы и электронные устройства, которые мы смогли найти. Их объем был значительным", - сказал Маккензи.

27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации американскими спецназовцами аль-Багдади. Глава Белого дома выразил благодарность России, Турции, Сирии и Ираку за содействие в проведении этой операции. По его словам, РФ открыла для США воздушное пространство над определенными районами Сирии. При этом в Минобороны РФ заявили, что ведомство не располагает достоверной информацией об уничтожении аль-Багдади и не открывало воздушное пространство над Сирией для американской авиации.