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СМИ: директор по РФ Совета национальной безопасности Белого дома покидает свой пост

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Старший директор по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Тим Моррисон, которого демократы в Конгрессе США вызвали на слушания для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа, покидает свой пост. Об этом сообщило в среду Национальное общественное радио (Эн-пи-ар) США со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно этим данным, Моррисона сменит Эндрю Пик, который сейчас занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану.

Сам Моррисон начал работу на этом посту в июле, сменив Фиону Хилл. Как отмечает Эн-пи-ар, он был ставленником бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

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