Министр юстиции Японии готовится уйти в отставку из-за скандала

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Министр юстиции Японии Кацуюки Каваи в ближайшее время намеревается уйти в отставку из-за скандала. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу Каваи уже принял, официальное прошение об отставке будет подано в ближайшее время. Скандал вокруг министра юстиции Японии разгорелся на этой неделе, когда в одном из еженедельников появилась информация о том, что он и его супруга, которая также является депутатом верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, в ходе своих избирательных кампаний нарушали законодательство путем нецелевого расходования средств своего штаба. В частности, сообщалось, что они вдвое завышали выплаты некоторому наемному персоналу кампании.

Для нового кабинета министров, который премьер Синдзо Абэ сформировал в начале сентября, это станет уже вторая отставка. Ранее на прошлой неделе свои полномочия из-за скандала сложил министр экономики, торговли и промышленного Иссю Сугавара, которого уличили в мелком подкупе избирателей.