Абэ второй раз за неделю извиняется перед японским народом за отставки министров

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг извинился перед японским народом за отставку министра юстиции Кацуюки Каваи. Извинение за отставку члена кабмина стало уже вторым за прошедшую неделю: ранее из-за скандала в отставку подал министр экономики, торговли и промышленности страны Иссю Сугавара.

"Это очень болезненная ситуация. Я хотел бы принести свои глубочайшие извинения японскому народу", - отметил Абэ в беседе с журналистами в своей канцелярии. Ранее Каваи подал главе японского правительства прошение об отставке, которое Синдзо Абэ подписал. Глава японского правительства подчеркнул, что его кабмин сделает все возможное для того, чтобы восстановить доверие народа, подорванное чередой отставок. Новым главой министерства юстиции должна стать 55-летняя Масако Мори, депутат верхней палаты парламента от правящей партии.

Скандал вокруг министра юстиции Японии разгорелся на этой неделе, когда в одном из еженедельников появилась информация о том, что он и его супруга, которая также является депутатом верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, в ходе своих избирательных кампаний нарушали законодательство путем нецелевого расходования средств своих штабов. В частности, сообщалось, что они вдвое завышали выплаты некоторому наемному персоналу кампаний. Их также обвинили в мелком подкупе избирателей: сообщалось, что жителям своих округов они дарили продуктовые овощные наборы.

Для нового кабинета министров, который премьер Синдзо Абэ сформировал в начале сентября, это станет уже вторая отставка. Ранее на прошлой неделе свои полномочия из-за скандала сложил министр экономики, торговли и промышленности страны Иссю Сугавара, которого также уличили в мелком подкупе избирателей.