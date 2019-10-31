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Прокуратура опровергла причастность президента Бразилии к резонансному убийству

Речь идет об убийстве муниципального депутата Мариэли Франку, которое произошло 14 марта 2018 года в центре Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 октября. /ТАСС/. Прокуратура Рио-де-Жанейро опровергла в среду показания свидетеля по делу о резонансном убийстве муниципального депутата Мариэли Франку, указавшего на причастность президента страны Жаира Болсонару к этому преступлению. Кадры пресс-конференции контрольно-надзорного органа продемонстрировал в вечернем эфире телеканал Globo.

Франку была убита 14 марта 2018 года в центре Рио-де-Жанейро. Злоумышленники расстреляли автомобиль, в котором она возвращалась с мероприятия, посвященного борьбе с расовой дискриминацией. Убийство вызвало волну протестов: на митинги, прошедшие в крупнейших городах страны Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, вышло не менее 10 тыс. человек.

"Показания охранника расходятся с результатами экспертного заключения", - заявила прокурор Симони Сибилиу, пояснив, что ведомству неизвестно, намеренно ли он исказил факты. Изучив аудиозаписи упомянутых в деле телефонных разговоров, криминалисты пришли к выводу, что звучащий на записи голос принадлежит подозреваемому в убийстве Франку 48-летнему экс-полицейскому Ронни Лессе, который проживал в одном из соседних с главой государства домов, уточнили прокуроры. Согласно их заключению, записи являются подлинными, признаки монтажа отсутствуют.

Накануне телеканал со ссылкой на данные расследования сообщил, что 46-летний Элсиу Виейра да Кейрош, находившийся за рулем автомобиля, из которого велась стрельба, незадолго до преступления приезжал в жилой комплекс, где расположен дом Болсонару. Согласно показаниям охранника комплекса, на пропускном пункте Кейрош сообщил, что едет в дом будущего главы государства. При этом в показаниях портье говорится, что, позвонив в дом Болсонару, он услышал в трубке голос, похожий на голос "господина Жаира", который подтвердил ему, что гостя действительно ожидали.

Болсонару в ходе прямой трансляции в соцсети резко и эмоционально отреагировал на новостной сюжет, категорически опровергнув свою причастность к преступлению. По словам политика, в тот день он находился в столице и принимал участие в заседаниях парламента, что подтверждается данными электронной системы регистрации биометрических данных депутатов при голосовании. Он также обвинил прессу в систематическом вмешательстве в личную жизнь членов его семьи и распространении ложных и порочащих их сведений.

По мнению политика, к утечке данных следствия в СМИ причастен губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел, не скрывающий своих президентских амбиций и планов выдвижения своей кандидатуры на высший государственный пост на следующих выборах.

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