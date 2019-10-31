Помпео заявил об отсутствии у США подтверждения актов геноцида в отношении курдов в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. США не обладают информацией, подтверждающей акты геноцида со стороны войск Турции в отношении курдов на севере Сирии. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Майкл Помпео.

Ему был задан вопрос, в курсе ли он сообщений об актах геноцида в отношении сирийских курдов в рамках военной операции Турции "Источник мира". "Поступающие нам донесения расходятся с этим", - ответил Помпео.

"Мы будем продолжать отслеживать ситуацию. Руководство Турции взяло на себя реальные обязательства перед вице-президентом США Майклом Пенсом и мною, мы намереваемся обеспечивать выполнение ими взятых на себя обязательств", - заверил госсекректарь США.

Он саркастически отнесся к мнению бывшего помощника президента США [в администрации Барака Обамы] по национальной безопасности Сюзан Райс о том, что Белому дому следовало посоветоваться с Обамой перед тем, как договариваться с Анкарой о приостановке военных действий на севере Сирии. "Со стороны лиц из предыдущей администрации по меньшей мере странно жаловаться на происходящее в Сирии. Они развязали все это, они позволили ИГ (запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" - прим. ТАСС) захватить целое государство и построить халифат при администрации Обамы. С их стороны возмутительно критиковать все, что сделал президент Трамп в благородной попытке уничтожить ИГ на западе Ирака и в Сирии", - резюмировал Помпео.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские войска с полудня 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям предписывалось к вечеру 29 октября полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию. В день истечения срока ультиматума министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о досрочном завершении отвода вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности.