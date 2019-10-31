Власти Чили расследуют пять смертей из-за действий правоохранителей в ходе беспорядков

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 октября. /ТАСС/. Прокуратура Чили расследует обстоятельства гибели 23 человек в ходе беспорядков, в том числе пять случаев, связанных с применением силы со стороны правоохранительных органов. Об этом Генеральная прокуратура сообщила в среду в Twitter.

"Прокуратура Чили начала 23 расследования по факту смертей, которые произошли во время действия режима чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, пять человек погибли "в результате действий представителей государства", 16 - "предположительно во время совершения преступлений". Еще два человека умерли, когда "находились под стражей".

Прокуратура также сообщила, что расследует 840 жалоб на нарушения прав человека. В это число входят 18 случаев, касающихся "возможного применения пыток со стороны государственных должностных лиц".

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города. В связи со сложившейся ситуацией президент Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте.

На прошлой неделе Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения. 27 октября президент подписал указы об отмене чрезвычайного положения во всех регионах. В понедельник в столице и других городах возобновились беспорядки, на фоне чего власти Чили приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре.