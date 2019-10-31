Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в Чили

Власти Чили расследуют пять смертей из-за действий правоохранителей в ходе беспорядков

Всего начато 23 расследования

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 октября. /ТАСС/. Прокуратура Чили расследует обстоятельства гибели 23 человек в ходе беспорядков, в том числе пять случаев, связанных с применением силы со стороны правоохранительных органов. Об этом Генеральная прокуратура сообщила в среду в Twitter.

"Прокуратура Чили начала 23 расследования по факту смертей, которые произошли во время действия режима чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, пять человек погибли "в результате действий представителей государства", 16 - "предположительно во время совершения преступлений". Еще два человека умерли, когда "находились под стражей".

Прокуратура также сообщила, что расследует 840 жалоб на нарушения прав человека. В это число входят 18 случаев, касающихся "возможного применения пыток со стороны государственных должностных лиц".

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04), до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города. В связи со сложившейся ситуацией президент Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение и комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте.

На прошлой неделе Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения. 27 октября президент подписал указы об отмене чрезвычайного положения во всех регионах. В понедельник в столице и других городах возобновились беспорядки, на фоне чего власти Чили приняли решение отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и Конференции ООН по изменению климата в декабре.

Теги
ЧилиБеспорядки в Чили
Реклама на ТАСС
Военная операция Турции на севере Сирии
Помпео заявил об отсутствии у США подтверждения актов геноцида в отношении курдов в Сирии
Госсекретарь США также сообщил, что Вашингтон и далее продолжит отслеживать ситуацию по этому вопросу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС