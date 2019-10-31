СМИ: полиция Гонконга готовится к возможным беспорядкам на Хэллоуин

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 октября. /ТАСС/. Полиция Гонконга в четверг вечером примет усиленные меры безопасности в связи с опасениями относительно массовых беспорядков на Хэллоуин. Как сообщает газета South China Morning Post , этот праздник собираются "отметить" и антиправительственные демонстранты в масках.

Законопроект об экстрадиции отозван. Что ждет Гонконг дальше?

Протестующие договорились в соцсетях собраться в парке Виктория и провести "карнавальное" шествие по центральным улицам в развлекательный квартал Лан Квай Фонг, известный многочисленными барами. Так, в прошлом году празднование Хэллоуина там собрало порядка 120 тыс. человек.

Для обеспечения безопасности в центре города будет мобилизовано 3 тыс. правоохранителей. Они могут перекрыть некоторые улицы и при необходимости задействовать водометы.

"Мы будем проводить выборочные проверки в разных районах, в том числе на станциях метро, досматривать подозрительные автомобили, которые могут перевозить для снабжения радикалов защитный инвентарь и бутылки с зажигательной смесью", - сообщил источник в правоохранительных органах.

На этом фоне популярный у туристов развлекательно-тематический "Океанский парк" Гонконга по соображениям безопасности отменил все вечерние мероприятия по случаю Хэллоуина.