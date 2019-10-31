Помпео заявил, что США должны противостоять Коммунистической партии Китая

ТАСС, 31 октября. Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Вашингтон должен противостоять Коммунистической партии Китая (КПК), которая, по его словам, стремится к мировому господству и угрожает американской безопасности. С таким заявлением глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов выступил в среду в Институте Хадсона в Вашингтоне.

Помпео утверждал, что "свободолюбивые граждане Китая" не хотят модели устройства страны, предлагаемой КПК. По его словам, американские власти должны противостоять Компартии Китая, так как та "стремится к мировому господству" и создает угрозу национальной безопасности США.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон настроен на улучшение отношений с Пекином, напомнив о готовящейся торговой сделке между двумя странами. "Мы хотели бы видеть процветающий Китай, живущий в мире со своими гражданами и соседями", - сказал госсекретарь.

Позднее на своей странице в Twitter Помпео еще раз отметил, что КНР враждебно настроена по отношению к Соединенным Штатам. "Мы способствовали подъему Китая. В ответ КПК воспользовалась нашей благосклонностью. Теперь Дональд Трамп находится в ситуации, в которой КПК проявляет враждебность по отношению к США и нашим ценностям. Мы должны иметь дело с тем Китаем, который есть на самом деле, а не с тем, который мы хотели бы видеть", - говорится в сообщении.