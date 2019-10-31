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Кризис на Украине

Меркель в разговоре с Зеленским приветствовала разведение сил в Золотом

Кроме того, канцлер Германии и президент Украины подчеркнули важность скорейшего достижения соглашения по будущему транзиту газа из России через украинскую территорию

БЕРЛИН, 31 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого обсуждались подготовка к проведению встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), возобновление отвода войск в Донбассе и транзит газа. Об этом сообщил в среду вечером официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

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"В центре внимания находилась подготовка к саммиту в "нормандском формате". Канцлер приветствовала недавний прогресс в вопросе разведения сил на линии соприкосновения", - отметил Зайберт. "Одновременно она выразила надежду на то, что после начала отвода войска в Золотом удастся осуществить разведение и в Петровском", - сообщил представитель кабмина.

"Оба подчеркнули также важность скорейшего достижения соглашения по будущему транзиту газа из России через территорию Украины", - добавил он.

Во вторник глава МИД Украины Вадим Пристайко неожиданно объявил о том, что украинская сторона приступила к отводу войск у Золотого. Он должен был начаться еще 7 октября, но был сорван из-за бездействия украинских властей, которые не сумели остановить проникновение в этот район группы вооруженных националистов, заявивших, что они "будут защищать" данную территорию.

Теги
Меркель, АнгелаУкраинаГерманияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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