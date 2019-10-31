Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нигерии заявили, что никогда не забудут о помощи Москвы во время гражданской войны

Президент страны Мухаммаду Бухари отметил, что Россия "заметно помогает" Нигерии во всех приоритетных сферах, включая безопасность, экономику и борьбу с коррупцией

ПРЕТОРИЯ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил о важности отношений с Россией и подчеркнул, что Нигерия никогда не забудет о помощи центральному правительству со стороны Москвы во время гражданской войны в этой африканской стране. Выступление Бухари на проходящей в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде международной конференции Future Investment Initiative цитирует в четверг нигерийская газета The Punch.

"Те, кто следит за прогрессом в развивающихся странах, ясно видит, что Россия сделала для нас, - указал Бухари. - Мы никогда не забудем, что именно Россия помогала нам в тяжелое время гражданской войны и с тех пор содействует нам политически, экономически и в других областях. Мы благодарны ей за это".

"Россия является ответственным партнером в процессе развития Нигерии", - подчеркнул Мухаммаду Бухари, заметив, что Москва "заметно помогает" Нигерии во всех приоритетных сферах, включая безопасность, экономику и борьбу с коррупцией.

Гражданская война в Нигерии велась с лета 1967 года по январь 1970 года. Она была вызвана попыткой отделения восточных провинций страны, которые провозгласили создание Республики Биафра. В ходе боевых действий центральное правительство вернуло контроль над мятежными провинциями. Считается, что в ходе войны погибли до 3 млн человек.

Теги
НигерияРоссияБухари, Мухаммаду
Реклама на ТАСС
Приговор организаторам референдума в Каталонии
Прокуратура Испании попросит выдать ордера на арест экс-членов правительства Пучдемона
Речь идет о нескольких чиновниках, которые бежали из страны в 2017 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС