В Индии образованы две новые союзные территории

ТАСС, 31 октября. Решение правительства Индии об образовании союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх в четверг официально вступило в силу.

Как заявил премьер-министр Нарендра Моди, создание этих административно-территориальных единиц приурочено к годовщине рождения видного деятеля национально-освободительного движения, первого министра внутренних дел независимой Индии Валлабхаи Пателя (1875-1950) и отмечаемому в четверг Дню национального единства.

"Решение отменить 370-ю статью индийской конституции (предусматривавшую особый статус упраздненного штата Джамму и Кашмир - прим. ТАСС) я посвятил Валлабхаи Пателю, основателю Индийского Союза", - приводит газета The Times of India заявление Моди, сделанное во время выступления в западном штате Гуджарат на церемонии, организованной у памятника Пателю.

"Единство во многообразии - предмет нашей гордости и залог единства, - подчеркнул глава индийского правительства. - Те, кто не смог победить нас в войне, пытаются разрушить наше единство".

Напомнив об отмене 370-й статьи конституции, Моди заявил, что она "принесла Джаму и Кашмиру только сепаратизм и терроризм".

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан резко осудил такое решение. Его не поддержала часть мусульманского населения Джамму и Кашмира и некоторые местные политические партии, выступающие за автономию региона и сохранение прежних привилегий.