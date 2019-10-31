Власти Гонконга утвердили список кандидатов на выборах в районные советы

ТАСС, 31 октября. Правительство специального административного района КНР Гонконг опубликовало список кандидатов, участвующих в ноябрьских выборах депутатов районных советов. Об этом сообщается в четверг на сайте избирательной комиссии.

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Кандидаты будут бороться за 452 депутатских места в 18 райсоветах Гонконга. Его правительство отмечает, что число избирателей превысит 4 млн человек.

Районные советы формируются путем прямого голосования. Проведение выборов назначено на 24 ноября.

29 октября избирательные органы города отказали оппозиционеру Джошуа Вонгу в регистрации кандидатом на выборах в районные советы в связи с тем, что он продвигает идеи независимости Гонконга, что противоречит основному закону этого специального административного района Китая. Вонг стал единственным кандидатом, не допущенным к выборам.