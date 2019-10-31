Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Гонконга утвердили список кандидатов на выборах в районные советы

Выборы пройдут 24 ноября

ТАСС, 31 октября. Правительство специального административного района КНР Гонконг опубликовало список кандидатов, участвующих в ноябрьских выборах депутатов районных советов. Об этом сообщается в четверг на сайте избирательной комиссии.

На эту тему
Законопроект об экстрадиции отозван. Что ждет Гонконг дальше?

Кандидаты будут бороться за 452 депутатских места в 18 райсоветах Гонконга. Его правительство отмечает, что число избирателей превысит 4 млн человек.

Районные советы формируются путем прямого голосования. Проведение выборов назначено на 24 ноября.

29 октября избирательные органы города отказали оппозиционеру Джошуа Вонгу в регистрации кандидатом на выборах в районные советы в связи с тем, что он продвигает идеи независимости Гонконга, что противоречит основному закону этого специального административного района Китая. Вонг стал единственным кандидатом, не допущенным к выборам.

Теги
Китай
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
В Японии и Южной Корее утверждают, что КНДР провела новый ракетный запуск
По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, ракету запустили в направлении Японского моря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС