Зеленский заявил, что Киев заинтересован в усилении сотрудничества с НАТО в Черном море

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Украина заинтересована в сотрудничестве с НАТО для "возобновления стабильности и безопасности" в черноморском регионе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания комиссии Украина - НАТО.

"Мы также заинтересованы в сотрудничестве для возобновления стабильности и безопасности в черноморском регионе. Мы ожидаем поддержку предложения Украины относительно практических шагов по имплементации черноморского пакета НАТО, одобренного в апреле этого года", - сказал он. Зеленский подчеркнул необходимость совместно усиливать возможности ВМС Украины в этом "важном для Киева регионе".

Зеленский предложил предметно рассмотреть присоединения Украины к программе расширения возможностей НАТО. Он выразил уверенность, что Киев готов к переходу на этот новый уровень взаимодействия сторон.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял на брифинге Одессе в среду, что черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем.

Во вторник Минобороны Украины сообщило, что в Одессу прибыла группа из четырех кораблей НАТО. Это минные тральщики ESPS Sella (Испания), Ros Lupu Dinescu (Румыния), BGS Shkval (Болгария) и ITS Numana (Италия). Корабли будут находиться в одесском порту в течение недели.

Зеленский также заявил, что Украина заинтересована в углублении сотрудничества с НАТО для повышения своей обороноспособности.

"Мы привержены переходу Украины на стандарты НАТО. Мы хотим углубить сотрудничество для повышения обороноспособности, повысить взаимодействие между государственными органами Украины и структурами НАТО", - отметил президент.

Зеленский в целом выразил благодарность за помощь, которая предоставляется Альянсом, заверив, что Украина и дальше будет партнером Альянса.