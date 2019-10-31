Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Зеленский заявил, что Киев заинтересован в усилении сотрудничества с НАТО в Черном море

Он также подтвердил желание Украины углублять сотрудничество с Альянсом

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Украина заинтересована в сотрудничестве с НАТО для "возобновления стабильности и безопасности" в черноморском регионе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания комиссии Украина - НАТО.

"Мы также заинтересованы в сотрудничестве для возобновления стабильности и безопасности в черноморском регионе. Мы ожидаем поддержку предложения Украины относительно практических шагов по имплементации черноморского пакета НАТО, одобренного в апреле этого года", - сказал он. Зеленский подчеркнул необходимость совместно усиливать возможности ВМС Украины в этом "важном для Киева регионе".

Зеленский предложил предметно рассмотреть присоединения Украины к программе расширения возможностей НАТО. Он выразил уверенность, что Киев готов к переходу на этот новый уровень взаимодействия сторон.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял на брифинге Одессе в среду, что черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем.

Во вторник Минобороны Украины сообщило, что в Одессу прибыла группа из четырех кораблей НАТО. Это минные тральщики ESPS Sella (Испания), Ros Lupu Dinescu (Румыния), BGS Shkval (Болгария) и ITS Numana (Италия). Корабли будут находиться в одесском порту в течение недели.

Зеленский также заявил, что Украина заинтересована в углублении сотрудничества с НАТО для повышения своей обороноспособности.

"Мы привержены переходу Украины на стандарты НАТО. Мы хотим углубить сотрудничество для повышения обороноспособности, повысить взаимодействие между государственными органами Украины и структурами НАТО", - отметил президент.

Зеленский в целом выразил благодарность за помощь, которая предоставляется Альянсом, заверив, что Украина и дальше будет партнером Альянса.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
В Японии и Южной Корее утверждают, что КНДР провела новый ракетный запуск
По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, ракету запустили в направлении Японского моря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС