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Ситуация на Корейском полуострове
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В Японии и Южной Корее утверждают, что КНДР провела новый ракетный запуск

По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, ракету запустили в направлении Японского моря
Описание
© EPA/KCNA, архив

ТОКИО, 31 октября. /ТАСС/. КНДР в четверг произвела новый пуск ракеты. Об этом говорится сообщении японской береговой охраны, зафиксировавшей запуск.

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Сообщается, что, по предварительным данным, северокорейская ракета не достигла японской исключительной экономической зоны в Японском море. В то же время береговая охрана страны призывает корабли, находящиеся в этом регионе, проявлять бдительность и следить за появлением дополнительной информации.

В Министерстве обороны Японии считают, что ракета, запущенная КНДР, могла быть баллистической. В японском оборонном ведомстве также подчеркивают, что северокорейская ракета не достигла ни территории страны, ни исключительной экономической зоны в Японском море.

Южнокорейские военные подтвердили пуск КНДР ракеты в сторону Японского моря.

"КНДР сегодня запустила снаряд в направлении Восточного (Японского) моря", - цитирует агентство Yonhap Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.

Теги
ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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