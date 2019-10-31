В Японии и Южной Корее утверждают, что КНДР провела новый ракетный запуск

Сообщается, что, по предварительным данным, северокорейская ракета не достигла японской исключительной экономической зоны в Японском море. В то же время береговая охрана страны призывает корабли, находящиеся в этом регионе, проявлять бдительность и следить за появлением дополнительной информации.

В Министерстве обороны Японии считают, что ракета, запущенная КНДР, могла быть баллистической. В японском оборонном ведомстве также подчеркивают, что северокорейская ракета не достигла ни территории страны, ни исключительной экономической зоны в Японском море.

Южнокорейские военные подтвердили пуск КНДР ракеты в сторону Японского моря.

"КНДР сегодня запустила снаряд в направлении Восточного (Японского) моря", - цитирует агентство Yonhap Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея.