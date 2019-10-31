Генсек ОБСЕ на встрече с Лавровым намерен подробно остановиться на теме Украины

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг намерен обсудить ситуацию на Украине.

"Для того, чтобы успешно справиться с вызовами, которые стоят перед нами, необходима решительная поддержка государств-участников для того, чтобы ОБСЕ могла успешно бороться с этими вызовами. Если мы будем работать вместе путем диалога, мы сможем реагировать на отсутствие доверия между государствами членами. Мы видим, что прогресс возможен там, где есть политическая воля и где есть искренний диалог", - сказал он в начале встречи.

"Еще одно направление нашей работы это, конечно, же Украина, и сегодня мы подробно остановимся на этой теме", - добавил генсек ОБСЕ.

Гремингер также отметил, что встреча даст возможность обсудить все вопросы повестки дня перед заседанием Совета министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ, которое пройдет в Братиславе 5-6 декабря.