Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Генсек ОБСЕ на встрече с Лавровым намерен подробно остановиться на теме Украины

По словам Томаса Гремингера, прогресс возможен там, где есть политическая воля и искренний диалог

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг намерен обсудить ситуацию на Украине.

"Для того, чтобы успешно справиться с вызовами, которые стоят перед нами, необходима решительная поддержка государств-участников для того, чтобы ОБСЕ могла успешно бороться с этими вызовами. Если мы будем работать вместе путем диалога, мы сможем реагировать на отсутствие доверия между государствами членами. Мы видим, что прогресс возможен там, где есть политическая воля и где есть искренний диалог", - сказал он в начале встречи.

"Еще одно направление нашей работы это, конечно, же Украина, и сегодня мы подробно остановимся на этой теме", - добавил генсек ОБСЕ.

Гремингер также отметил, что встреча даст возможность обсудить все вопросы повестки дня перед заседанием Совета министров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ, которое пройдет в Братиславе 5-6 декабря.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияКризис на УкраинеГремингер, Томас
Реклама на ТАСС
СМИ: американский конвой направился в сторону базы Сарин на северо-востоке Сирии
По информации телеканала Al Arabiya, многочисленный военный конвой США отправился из приграничного города Телль-Тамер в Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС