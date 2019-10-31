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Кризис на Украине

Украинские правоохранители перешли на усиленный режим патрулирования в Золотом

Власти выставили дополнительные наряды полиции, а улицы круглосуточно контролируют пешие и мобильные наряды

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Усиленные патрули Национальной полиции и военнослужащих Нацгвардии Украины привлечены к несению службы в районе населенного пункта Золотое в Донбассе, где во вторник начался отвод войск на линии соприкосновения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

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"Для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах на указанных участках разведения сотрудники полиции Луганской области <...> несут службу в усиленном режиме. В частности выставлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян контролирует процесс организации и несения службы и общается с местными жителями.

В конце сентября на очередной встрече контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины стороны конфликта договорилось 7 октября начать отвод в районах Золотого и Петровского. Но накануне назначенной даты в район Золотого прорвались украинские радикалы из полка "Азов", требуя "не допустить капитуляции". Разведение войск было сорвано. 26-27 сентября президент Украины Владимир Зеленский отправился в Золотое для переговоров с радикалами. Президент попробовал убедить их в необходимости отвода войск и потребовал убрать все незаконно ввезенное оружие.

29 октября Киев внезапно объявил о возобновлении процесса разведения сил в Золотом. ОБСЕ подтвердил начало отвода войск обеими сторонами. В район Золотого были стянуты несколько подразделений украинского полицейского спецназа. В среду, 30 октября, командование силовой операции в Донбассе ужесточило правила нахождения в зоне конфликта и расширило полномочия силовиков. Участники силовой операции получили право входить в жилые и иные помещения, проводить личный досмотр граждан, требовать у них документы для проверки, а в крайних случаях применять оружие. Лицам, которые не задействованы в операции, ограничен въезд и выезд из зоны ее проведения, а также право хранить и перемещать оружие и боеприпасы.

Тем не менее, по данным СМИ, радикалы пока не покинули окрестности Золотого, группы националистов стоят поблизости от блокпостов. Вечером 29 октября националисты провели в Киеве акцию протеста против разведения войск.

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