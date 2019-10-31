Лидер Каталонии решил дать показания против себя из-за референдума

МАДРИД, 31 октября. /ТАСС/. Глава правительства Каталонии Ким Торра посетил в четверг судебные органы, чтобы представить обвинительные показания против самого себя из-за участия в референдуме о независимости 2017 года. Об этом сообщило агентство Europa Press .

По его информации, кампания, связанная с самообвинениями, была запущена организациями, поддерживающими независимость Каталонии, в ответ на вердикт суда по делу региональных политиков. Торру сопроводили несколько его сторонников.

Глава правительства региона просит, чтобы в отношении него было начало расследование за участие в митингах 20 сентября 2017 года и в плебисците. Ранее к данной кампании уже присоединились сотни сторонников независимости автономной области.

С 14 октября в разных городах Каталонии прошли многочисленные демонстрации. Поводом для их проведения стал вердикт Верховного суда Испании, который приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.