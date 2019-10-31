Совет нацбезопасности Ирана сформировал комитет по исполнению ядерной сделки

ТЕГЕРАН, 31 октября /ТАСС/. Высший совет национальной безопасности Ирана сформировал специальный комитет по реализации ядерной сделки, который в настоящее время работает над четвертым этапом по сокращению обязательств Тегераном в рамках соглашения. Об этом в четверг заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Комитет, созданный в Высшем совете национальной безопасности, в настоящее время занимается разработкой четвертого этапа по сокращению обязательств", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. По словам представителя МИД, "на данный момент усилия [европейцев по сохранению ядерной сделки] не дали ощутимых результатов, и, если ситуация не изменится, Тегеран пойдет на следующий шаг по сокращению обязательств".

Он добавил, что "дипломатический путь решения этой проблемы остается открытым". "Европейцы и в особенности Франция прилагают усилия на этом направлении", - отметил Мусави.

Высший совет национальной безопасности Ирана - специальный орган, в который входят главы исполнительной, судебной и законодательной ветвей власти, представитель от духовного лидера страны, а также ряд министров и военных. Основной задачей политического института является разработка и планирование политики страны в сферах обороны и безопасности.