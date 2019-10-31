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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Совет нацбезопасности Ирана сформировал комитет по исполнению ядерной сделки

Официальный представитель МИД страны Аббас Мусави сообщил, что созданный комитет занимается разработкой четвертого этапа по сокращению обязательств

ТЕГЕРАН, 31 октября /ТАСС/. Высший совет национальной безопасности Ирана сформировал специальный комитет по реализации ядерной сделки, который в настоящее время работает над четвертым этапом по сокращению обязательств Тегераном в рамках соглашения. Об этом в четверг заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

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"Комитет, созданный в Высшем совете национальной безопасности, в настоящее время занимается разработкой четвертого этапа по сокращению обязательств", - цитирует его телерадиовещательная корпорация IRIB. По словам представителя МИД, "на данный момент усилия [европейцев по сохранению ядерной сделки] не дали ощутимых результатов, и, если ситуация не изменится, Тегеран пойдет на следующий шаг по сокращению обязательств".

Он добавил, что "дипломатический путь решения этой проблемы остается открытым". "Европейцы и в особенности Франция прилагают усилия на этом направлении", - отметил Мусави.

Высший совет национальной безопасности Ирана - специальный орган, в который входят главы исполнительной, судебной и законодательной ветвей власти, представитель от духовного лидера страны, а также ряд министров и военных. Основной задачей политического института является разработка и планирование политики страны в сферах обороны и безопасности.

Теги
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