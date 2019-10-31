В Минобороны КНР заявили, что между Китаем и Россией нет военного альянса

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Стратегическое партнерство России и Китая не направлено против третьих стран и не является военным альянсом. Об этом в четверг в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь, отвечая на вопрос о возможном формировании союза между Москвой и Пекином.

"Россия и Китай имеют отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и координации в новую эпоху, которые не направлены против третьих стран и не являются альянсом", - заявил представитель китайского оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что взаимодействие между Пекином и Москвой - "пример новой модели международных отношений, включающих в себя взаимоуважение, равноправие и взаимовыгодное сотрудничество". "Это абсолютно отличается от альянсов, в которых состоят некоторые другие страны", - добавил он.