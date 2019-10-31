Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Верховная рада приняла первое решение о снятии неприкосновенности с депутата

Речь идет о беспартийном депутате Ярославе Дубневиче, которого считают причастным к преступлениям, касающимся предприятия "Укржелдороги"

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Новый состав Верховной рады впервые проголосовал за снятие неприкосновенности с депутата, а именно с беспартийного Ярослава Дубневича, для возможности привлечь его к уголовной ответственности. Решение поддержали 241 парламентариев из 226 необходимых.

"Есть основания считать, что Дубневич Ярослав Васильевич причастен к совершению нескольких преступлений", - заявил с трибуны Рады перед голосованием генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, уточнив, что они касаются предприятия "Укржелдороги".

Постановление о снятии неприкосновенности с Дубневича было рассмотрено профильным комитетом Рады накануне и направлено на рассмотрение в парламент, несмотря на то, что в своем выводе комитет указал, что не нашел доказательств совершения преступления. Кроме него в этой связи было направлено еще два документа - о разрешении на его задержание и на арест, которые парламент также намерен рассмотреть в четверг.

Дубневич на заседании комитета заявил, что считает инициативу о снятии с него неприкосновенности незаконной и политически мотивированной.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что собрало доказательства, достаточные для предъявления обвинения Дубневичу по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положениям. Имена Ярослава Дубневича и его брата Богдана фигурируют в нескольких уголовных делах, связанных в нанесением материального ущерба предприятию "Укржелдороги". В феврале в аэропорту Борисполь были задержаны помощник Дубневича и бывший первый замруководителя филиала "Центр обеспечения производства" "Укржелдорог" по подозрению в хищении средств.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
СМИ: американский конвой направился в сторону базы Сарин на северо-востоке Сирии
По информации телеканала Al Arabiya, многочисленный военный конвой США отправился из приграничного города Телль-Тамер в Сирии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС