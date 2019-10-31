Верховная рада приняла первое решение о снятии неприкосновенности с депутата

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Новый состав Верховной рады впервые проголосовал за снятие неприкосновенности с депутата, а именно с беспартийного Ярослава Дубневича, для возможности привлечь его к уголовной ответственности. Решение поддержали 241 парламентариев из 226 необходимых.

"Есть основания считать, что Дубневич Ярослав Васильевич причастен к совершению нескольких преступлений", - заявил с трибуны Рады перед голосованием генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, уточнив, что они касаются предприятия "Укржелдороги".

Постановление о снятии неприкосновенности с Дубневича было рассмотрено профильным комитетом Рады накануне и направлено на рассмотрение в парламент, несмотря на то, что в своем выводе комитет указал, что не нашел доказательств совершения преступления. Кроме него в этой связи было направлено еще два документа - о разрешении на его задержание и на арест, которые парламент также намерен рассмотреть в четверг.

Дубневич на заседании комитета заявил, что считает инициативу о снятии с него неприкосновенности незаконной и политически мотивированной.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что собрало доказательства, достаточные для предъявления обвинения Дубневичу по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положениям. Имена Ярослава Дубневича и его брата Богдана фигурируют в нескольких уголовных делах, связанных в нанесением материального ущерба предприятию "Укржелдороги". В феврале в аэропорту Борисполь были задержаны помощник Дубневича и бывший первый замруководителя филиала "Центр обеспечения производства" "Укржелдорог" по подозрению в хищении средств.