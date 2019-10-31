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Ситуация на Корейском полуострове

В Южной Корее заявили, что дальность полета ракет КНДР составила 370 км

В Сеуле также подчеркнули, что запуски ракет не способствуют налаживанию мира на Корейском полуострове

ТАСС, 31 октября. Запущенные КНДР ракеты пролетели порядка 370 км, высота полета составила около 90 км. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

"Такие действия [запуск ракет] КНДР не способствуют налаживанию мира на Корейском полуострове, и мы требуем немедленно прекратить их", - приводит Yonhap заявление КНШ. Отмечается, что представители США и Южной Кореи продолжают выяснять тактико-технические характеристики ракет.

Ранее КНШ сообщил, что КНДР осуществила запуск двух снарядов неустановленного типа в сторону Японского моря.

В свою очередь Министерство обороны Японии заявило, что КНДР произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности. По данным японской береговой охраны, они не достигли территории страны или ее исключительной экономической зоны.

2 октября КНДР сообщила об успешном испытании баллистической ракеты подводных лодок типа "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"). Она пролетела 450 км и достигла высоты в 910 км, но, как отмечают в Пхеньяне, могла бы преодолеть большее расстояние, если бы пуск был осуществлен под оптимальным углом.

Теги
КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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