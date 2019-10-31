В Южной Корее заявили, что дальность полета ракет КНДР составила 370 км

ТАСС, 31 октября. Запущенные КНДР ракеты пролетели порядка 370 км, высота полета составила около 90 км. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

"Такие действия [запуск ракет] КНДР не способствуют налаживанию мира на Корейском полуострове, и мы требуем немедленно прекратить их", - приводит Yonhap заявление КНШ. Отмечается, что представители США и Южной Кореи продолжают выяснять тактико-технические характеристики ракет.

Ранее КНШ сообщил, что КНДР осуществила запуск двух снарядов неустановленного типа в сторону Японского моря.

В свою очередь Министерство обороны Японии заявило, что КНДР произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности. По данным японской береговой охраны, они не достигли территории страны или ее исключительной экономической зоны.

2 октября КНДР сообщила об успешном испытании баллистической ракеты подводных лодок типа "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"). Она пролетела 450 км и достигла высоты в 910 км, но, как отмечают в Пхеньяне, могла бы преодолеть большее расстояние, если бы пуск был осуществлен под оптимальным углом.