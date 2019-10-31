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Ситуация на Корейском полуострове

Совет национальной безопасности Южной Кореи выразил обеспокоенность пусками КНДР

Как передает агентство Yonhap, члены совета провели анализ ситуации на Корейском полуострове

ТАСС, 31 октября. Совет национальной безопасности (СНБ) Республики Корея выразил серьезную обеспокоенность недавними ракетными пусками КНДР. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя администрации президента страны Ко Мин Чжун.

По ее словам, СНБ провел заседание в связи с ракетными пусками КНДР. В ходе него советник президента Республики Корея по безопасности Чон Ый Ён и члены совета провели анализ ситуации на Корейском полуострове и выразили "серьезное беспокойство" происходящим.

Ранее комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР осуществила запуск двух снарядов в сторону Японского моря, тип которых на данный момент не установлен.

В свою очередь, Министерство обороны Японии заявило, что КНДР произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности. По данным японской береговой охраны, они не достигли территории страны или ее исключительной экономической зоны.

2 октября КНДР сообщила об успешном испытании баллистической ракеты подводных лодок типа "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"). Она пролетела 450 км и достигла высоты в 910 км, но, как отмечают в Пхеньяне, могла бы преодолеть большее расстояние, если бы пуск был осуществлен под оптимальным углом.

Теги
ЯпонияКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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