Совет национальной безопасности Южной Кореи выразил обеспокоенность пусками КНДР

ТАСС, 31 октября. Совет национальной безопасности (СНБ) Республики Корея выразил серьезную обеспокоенность недавними ракетными пусками КНДР. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя администрации президента страны Ко Мин Чжун.

По ее словам, СНБ провел заседание в связи с ракетными пусками КНДР. В ходе него советник президента Республики Корея по безопасности Чон Ый Ён и члены совета провели анализ ситуации на Корейском полуострове и выразили "серьезное беспокойство" происходящим.

Ранее комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР осуществила запуск двух снарядов в сторону Японского моря, тип которых на данный момент не установлен.

В свою очередь, Министерство обороны Японии заявило, что КНДР произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности. По данным японской береговой охраны, они не достигли территории страны или ее исключительной экономической зоны.

2 октября КНДР сообщила об успешном испытании баллистической ракеты подводных лодок типа "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда - 3"). Она пролетела 450 км и достигла высоты в 910 км, но, как отмечают в Пхеньяне, могла бы преодолеть большее расстояние, если бы пуск был осуществлен под оптимальным углом.