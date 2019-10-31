СМИ: израильские военные арестовали на Западном берегу палестинского депутата

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 октября. /ТАСС/. Израильские силовики арестовали в четверг на Западном берегу реки Иордан высокопоставленного деятеля Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), палестинского депутата Халеду Джарар. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, Джарар была задержана по подозрению в причастности к террористической деятельности менее через год после того, как она вышла из израильской тюрьмы, где 19 месяцев провела под административным арестом. 56-летнюю женщину израильские солдаты на этот раз арестовали в ее доме в Рамалле на Западном берегу реки Иордан в 03:00 утра (04:00 мск), сообщает газета со ссылкой на членов ее семьи.

Официальный представитель израильских служб безопасности подтвердил газете арест Джарар.