В Ереване заявили, что военные Турции не пускают армян - жителей Телль-Абъяда в их дома

ЕРЕВАН, 31 октября. /ТАСС/. Турецкие военные, занимающие приграничный сирийский город Телль-Абъяд, не пропускают проживающих в нем этнических армян в их дома. Такое заявление в четверг в ходе брифинга в парламенте сделал специальный представитель по делам диаспоры при администрации премьер-министра Никола Пашиняна Заре Синанян.

По его словам, турецкие военные поставили условия, "кто может вернутся в Телль-Абъяд, а кто - нет". "Нам сообщили, что армяне не входят в список тех граждан, которые могут вернутся домой. Теперь мы пытаемся выяснить обстановку. Телль-Абъяд находится под контролем турецких вооруженных сил, вот они и не пропускают армян", - отметил Синанян, добавив, что в настоящий момент не удается установить связь с армянами, проживающими в этом районе Сирии.

По предварительным данным, на севере Сирии проживают около трех тысяч этнических армян, которые в основном сосредоточены в городе Камышлы. Небольшая часть армян проживает в других городах и населенных пунктах севера страны.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.